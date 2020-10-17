Kontrolü kaybetti sulama kanalına düştü

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Nazmi Kaan Akkuş kontrolündeki 01 ABV 706 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mavi Bulvar üzerindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Araçtan çıkmaya çalışırken kanal içerisinde akıntıya kapılan Akkuş, yaklaşık 20 metre sürüklendiği kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı. Akkuş, olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edildi. Araç ise düştüğü yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.