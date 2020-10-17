“Krallıkta her zaman ıddıalıyım”

TFF
1. Lig'in ilk 4 haftasında 4 kez rakip fileler i havalandıran Adana Demirspor'un tecrübeli forveti Mehmet Akyüz,
hem gol kralı olmayı hem de tak-ı mıyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Ligin ilk 4 haftasında 2'şer galibiyet ve beraberlikle 8 puan toplayan mavi-lacivertliler, bugün deplasmanda Altay'a konuk olacak.
Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Geçen sezon Adana Demirspor'da 20 maçta 11 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki forvet, bu sezon gol kralı olarak takımıyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Çok iyi çalıştıklarını anlatan Mehmet, "İlk önce hedefimiz Altay maçı. İnşallah oradan 3 puanla dönüp çarşamba günü oynayacağımız Ümraniyespor maçına odaklanacağız" diye konuştu. Tecrübeli golcü, gollerinin sezon sonuna kadar devam etmesi temennisinde bulunarak, "Gol atmak önemli ama daha önemlisi takımın galip gelmesi. Kimin gol attığı önemli değil. Gol krallığında iddialıyım"
dedi.