“Krallıkta her zaman ıddıalıyım”

1. Lig'in ilk 4 haftasında 4 kez rakip fileler i havalandıranhem gol kralı olmayı hem de tak-ı mıyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Ligin ilk 4 haftasında 2'şer galibiyet ve beraberlikle 8 puan toplayan mavi-lacivertliler,Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Geçen sezon Adana Demirspor'da 20 maçta 11 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki forvet, bu sezon gol kralı olarak takımıyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Çok iyi çalıştıklarını anlatan Mehmet, "İlk önce hedefimiz Altay maçı. İnşallah oradan 3 puanla dönüp çarşamba günü oynayacağımız Ümraniyespor maçına odaklanacağız" diye konuştu. Tecrübeli golcü, gollerinin sezon sonuna kadar devam etmesi temennisinde bulunarak,dedi.