Kuru gıdada TETT uygulamasına geçilmeli

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, gıda israfına dikkat çekerek uzun raf ömrüne sahip kuru gıda ürünlerinde son tüketim tarihi (STT) yerine tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde gıda israfına dikkat çekerek uzun raf ömrüne sahip kuru gıda ürünlerinde son tüketim tarihi (STT) yerine tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) uygulamasına geçilmesi çağrısında bulundu. AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 75'inci kuruluş yıldönümünde, "Özellikle bakliyat ve hububat gibi kuru gıda ürünlerinde israf oranını düşürmek için son kullanma tarihi uygulamasının esnetilmesi gerekiyor. Çünkü hububat ve bakliyat çeşitleri böceklenene kadar uzun bir dönem boyunca rahatlıkla tüketilebiliyor" dedi. Arslan, " Son kullanma tarihi tüketicilerde yanlış bir bilinç oluşturuyor ve tüketime uygunluğu devam eden gıdalar çöpe atılıyor. Son kullanma tarihi yerine tavsiye edilen tüketim tarihi uygulamasının derhal başlatılması gerekiyor" dedi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün gündemindeki bir başka konunun liman tarifelerindeki artışlar olduğunu dile getiren Başkan Hüseyin Arslan, AHBİB olarak Türkiye'nin bakliyat ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini ancak liman hizmetlerine dolar bazında yapılan zamlar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Başkan Arslan, "Ülkemiz sınırlarında indirme ve yükleme tarifesi bir limanda 4 dolar iken bir başka limanda 20 dolara çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda inceleme ve denetimlerini mutlaka yapıyordur ama tarife değişiklikleri mekanizmasının içinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de yer alması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.