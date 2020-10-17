Narko Şahin operasyonu: 26 gözaltı

polisinin 4 mahallede helikopter desteğiyle düzenlediği narkotik ve terör operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı. Yeditepe, Güneykent, Binevler ve İstiklal Mahallelerinde, başta Narkotik- Asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik 853 personelin katılımı ve helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteği ile yol kapaması Narko Şahin-27 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 29 ikamet, 173 umuma açık işyeri, 505 araç ve 3 bin 240 şahıs üzerinde arama yapıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 Kilo 155 gram Metamfetamin (Ateş – Buz), 968 gram Esrar, 485 gram Eroin, 247 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 590 Adet Captagon Hap, 232 Adet Ecstasy Hap, 2 bin 625 Adet Sentetik Ecza Hap, 6 Adet Hassas Terazi, 5 Adet Tabanca, 2 Adet Pompalı Tüfek ve bir miktar para ele geçirildi.