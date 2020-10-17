Şahinbey’den çiftçilere 4 bin ton gübre desteği

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 2 bin 600 ton taban gübresi ve bin 400 ton üst gübre olmak üzere toplam 4 bin ton gübre dağıtımı yaptı. Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçileri desteklemek adına ekim zamanına kısa bir süre kala bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Kapcağız Mahallesi'nde yapılan gübre dağıtım törenine Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, mahalle halkı ve çok sayıda çiftçi katıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşık 4 yıldır çiftçiye her anlamda destek olduklarını ve bu desteği bu yıl sürdürdüklerini ifade ederek, "Bugün 4 bin ton gübre dağıtım törenindeyiz. Bu destekler çok önemli. Çünkü bu destekler sayesinde Şahinbey ilçesinde 120 bin dekar olan ekim alanı yüzde yüzelli oranında artış göstrerek 280 bin dekar alana çıktı" diye konuştu. Tahmazoğlu, " Bu dağıtımlarla ekilmeyen tarlalar ekilmeye başladı. Bu da daha fazla ürün daha fazla kazanç anlamına geliyor. Bu sayede de hem memleketimiz hem de çiftçimiz daha fazla kazanıyor. O yüzden biz de çiftçilerimize desteği arttırmaya devam edeceğiz. Bugün de bu kapsamda 2 bin 600 taban gübresi, bin 400 ton da üst gübresi olmak üzere 4 bin ton gübre dağıtımı yapıyoruz" dedi. Kaymakam Tahir Şahin, yapılan desteklerle daha fazla ve daha kaliteli üretim yapıldığını aktardı.