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Sandık deposunda çıkan söndürüldü

DURHASAN ŞAHİN
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü
MERSIN'IN Erdemli ilçesinde limon sandığı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Adnan Menderes Mahallesi Eskiköy Sokak'ta bulunan iki katlı evin zemin katındaki limon sandıklarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek depodaki malzemeleri dışarı çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu. Yangında içeride olduğunu sandığı babasını kurtarmaya çalışan Mehmet Ali Topçu yoğun dumandan etkilendi. Topçu, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü
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