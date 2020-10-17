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Köylüler yangına karşı orman nöbetinde

Mersin’de köylüler ruhsatlı tüfekleriyle orman nöbeti tutmaya başladı. ’daki yangının ardından toplanan köylü gece gündüz sıra ile nöbet tutuyor

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Köylüler yangına karşı orman nöbetinde
Hatay'da terör örgütlerince çıkarıldığı öne sürülen orman yangını nedeniyle Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde aynı tedirginliği yaşayan köylüler, olası kundaklama girişimlerine karşı ormanları korumak için tüfekle nöbet tutmaya başladı. Çamlıyayla ilçesi Giden Mahallesi Muhtarı Gökhan Şenol öncülüğünde mahallenin hudutları içinde yer alan fıstık çamı ve katran ağaçlarından oluşan yaklaşık 10 bin dönümlük orman, köylüler tarafından nöbetleşerek korunuyor. Son günlerde sabotaj ihtimalleri ile yanan binlerce hektar ormana üzülen Mersinli köylüler, ormanlarını korumak için ruhsatlı tüfekleri ile nöbet tutuyor. Köy halkı ile birlikte nöbet tuttuklarını belirten Muhtar Şenol, "Son zamanlarda Türkiye genelinde çıkan orman yangılarının ve bu orman yangınlarının hainler tarafından yapıldığı göz önünde bulundurularak biz de köyümüz sınır ve hudutları içinde köy halkımızla beraber köyümüzün ormanlarını 10 vatandaşımızla birlikte devletimize destek çıkarak korumaya çalışıyoruz. Bizim köyde vatandaşımızın ekmeği ormanlarımızdır. Ormanımız olmazsa, hayat olmaz" dedi.

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Köylüler yangına karşı orman nöbetinde
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