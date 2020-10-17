Toros kaplanı galibiyet peşinde

FF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, bugün saat 16.00'da'nda'yu konuk edecek. Teknik direktör, gözetiminde hazırlıklarının tamamlayan turuncu-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik adam, milli takım arasını takıma geç katılan oyuncuların hazır hale gelmesi için fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi. Bu dönemi iyi değerlendirdiklerini belirten Ceylan,diye konuştu.