Toros kaplanı galibiyet peşinde

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FF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, bugün saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda Altınordu
'yu konuk edecek. Teknik direktör Yunus Murat Ceylan
, gözetiminde hazırlıklarının tamamlayan turuncu-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik adam Ceylan
, milli takım arasını takıma geç katılan oyuncuların hazır hale gelmesi için fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi. Bu dönemi iyi değerlendirdiklerini belirten Ceylan, "Kamp gibi geçirdik. Gayet iyi çalışmalar yaptık, tempomuz yüksekti. Oyuncularımızın adaptasyonu iyiydi. Çok keyifli geçti. Elimizdeki oyuncuların hepsini form durumuna göre kullanmaya çalışıyoruz. Üst düzey oyuncular zaten her haftayı 3 maç oynayarak geçiriyor. Fiziksel olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz"
diye konuştu.