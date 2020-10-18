Hatay’da kaçak sigaraya geçit yok

277 adet gümrük kaçağı sigara, 196 adet cinsel içerikli hap ve 24 adet cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Haraparası Mahallesinde bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 277 paket gümrük kaçağı sigara, 196 adet cinsel içerikli hap, 24 adet cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi T.D. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.