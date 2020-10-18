Liderlik vasıflarına sahip bilim insanları yetiştiriyoruz

Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel kampüs ziyaretleri kapsamında enstitülerde de incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Tuncel, Çukurova Üniversitesi'nin 50 yıla yaklaşan köklü geçmişi ve deneyimli akademik kadrosuyla liderlik vasıflarına sahip bilim insanları yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Prof. Dr. Meryem Tuncel, kendi alanlarında en iyi bilgi ile donatılmış, araştırmalarını başka alanlardaki araştırmacılar ile beraber yapma yeteneği olan, bilim ve teknolojiye katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Tuncel, "Eğitim ve öğretim faaliyetleri ve araştırma- geliştirme çalışmaları ile değişime, gelişime açık ve değişimin gerektirdiği esneklik, stratejik ve yaratıcı düşünme yeteneklerine sahip, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve etik değerleri benimsemiş, anlayarak müşterek gaye oluşturmanın önemini kavramış, sorun çözücü, karar almayı, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen, kaynak ve zaman kullanma konusunda yetkin, birikimlerini diğer birey ve kurumlarla paylaşmayı ilke edinmiş, aynı zamanda liderlik vasıflarına sahip bilim insanları yetiştirmek istiyoruz" dedi.