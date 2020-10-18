Müsiad Expo’da pazar arayacak

Adana Başkanı Burhan Kavak, 18 – 21 Kasım tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta gerçekleştirilecek uluslararası MÜSİAD EXPO Fuarı'nda Adana markalarının da yer alacağını söyledi. Kavak, "Üyelerimizin bu önemli organizasyonda Pazar geliştirme çabasına destek oluyoruz" dedi. Yurtdışından alım heyetlerinin ağırlanacağı, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından hemen her sektörün yer alacağı MÜSİAD EXPOTicaret Fuarı 18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta gerçekleştirilecek. İş, siyaset, medya ve akademi dünyasının yoğun ilgi gösterdiği MÜSİAD EXPO Fuarı'nda Adana markaları da yer alacak. Fuar fiziki olarak gerçekleştirilmesinin yanı sıra özel bir yazılımla e-fuar olarak da katılımcı ve ziyaretçilere açık olacak. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyük 'hibrit fuar' etkinliği olacak MÜSİAD EXPO, B2B ve küresel ortaklıkların kurulabileceği arena olacak.