Niğde’de lahana hasadına başlandı

ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Kaynarca köyünde katıldığı lahana hasadında gazetecilere yaptığı açıklamada, lahananın kentin önemli üretim kalemlerinden biri olduğunu söyledi. Bu sezon yaklaşık 19 bin dekar alanda 130 bin ton rekolte beklediklerini belirten Baş, şöyle konuştu: "Beyaz lahana üretiminde Türkiye'de ilk sıradayız. Ürünlerimiz ülkenin her yerine gönderiliyor. Lahanada zaman zaman fiyat ve pazarlama noktasında sıkıntı yaşasak da genelde istikrarlı bir seyrimiz var. Lahana Üreticileri Birliğini bundan sonraki süreçte daha aktif hale getirmeyi ve Birliğin daha dinamik bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Lahananın depolanmasıyla ilgili eksikliklerimiz var."