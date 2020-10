Abdulsamet cezaevinden çıksın

Adana'da Suriyeli komşunun evinden içinde 200 TL para ile kartların bulunan çantayı çaldıktan sonra kaçan hırsız Ömer Kavut'u (22) sırtından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Kaymaz tutuklandı. Komşusunun tutuklandığını öğrenen Suriyeli Ahmet El Hüseyin, "Abdulsamet bizi korumaya çalıştı. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Hırsızdan da şikayetçiyiz" dedi.Olay 14 Ekim gecesi Dumlupınar Mahallesi 38018 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet El Hüseyin'in evine giren iki şüpheli, içinde 200 TL bulunan kadın çantasını çalıp, kaçmak istedikleri sırada ev sahibiyle karşılaştı. Ev sahibinin bağırması üzerine şüpheliler kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerden Ömer Kavut, bağırma seslerine uyanan Abdulsamet Kaymaz tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi Ömer Kavut'u sırtından vuran Abdulsamet Kaymaz polis tarağından gözaltına alındı. İfadesinde, "Bağırma sesleri duydum ve dışarı çıktım. Komşularım ile birlikte hırsızı kovalarken ayağım takıldı ve dengem bozuldu. Bu sırada tetiğe yanlışlıkla bastım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Abdulsamet K. tutuklandı.İki yıl önce ailesi ile birlikte Suriye'den Adana'ya gelen 8 çocuk babası Ahmet El Hüseyin, Abdulsamet'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını isteyerek, "Komşumuz Abdulsamet bizi korurken kendi canını feda etti. Hırsızdan şikayetçiyiz. Türkiye'nin bize nasıl sahip çıktığını bir kez daha gördük" dedi.Abdulsamet Kaymaz ifadesinde, "Bağırma sesleri duydum ve dışarı çıktım. Komşularım ile birlikte hırsızı kovalarken ayağım takıldı ve dengem bozuldu. Bu sırada tetiğe yanlışlıkla bastım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Abdulsamet Kaymaz tutuklandı.Bekar olan oğullarının kendilerine baktığını anlatan baba Selahattin ile anne Hatice Kaymaz, "Oğlum börekçide çalışıyor bize bakıyordu. İkimiz de hastayız. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oğlumuz komşularını korumak isterken suçsuz yere cezaevine girdi. Yavrumuzun bir an önce cezaevinden çıkarılmasını istiyoruz" diyerek gözyaşı döktü.