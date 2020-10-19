Başkan Kocaispir muhtarları dinledi

ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 39 merkez mahalle muhtarı ile Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde istişare toplantısında bir araya geldi. Tek tek muhtarları dinleyen Kocaispir ilçede devam projelerle ilgili muhtarları bilgilendirdi. Kocaispir atılması gereken adımlarla ilgili birim müdürlerine anında talimat veriyor. Başkan Kocaispir, "Aslolan milletimize hizmettir. Yüreğir'de misafirlerimiz ile birlikte 560 bin insanımıza hep beraber hizmet ediyoruz. İlçemizde birlikte bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Bir buçuk yılı geride bıraktık. Önümüzde 3 buçuk yıl var. Bu süre uzun gibi görünse de yapacağımız hizmetler açısından aslında kısa bir süre. Her bir mahallemizin kendine has sorunları var. Bu sorunları biliyoruz. Bir program dahilinde ilerliyoruz" dedi.