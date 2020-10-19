Belen’de yangının yaraları sarılıyor

Hatay'ın Belen ilçesinde Belediye Başkanı İbrahim Gül, yangın felaketinde evleri yanan vatandaşın yaralarını sarmak için kolları sıvadı ve eline boya fırçası, rulo alarak personeliyle birlikte badanaya yardım etti. Belen İskenderun ve Arsuz'da iki gün süren yangın felaketinde bölgede evleri yanan vatandaşlar yavaş yavaş normal hayata dönmeye başladı. Yakınlarının evine sığınan birçok vatandaş, felaketin üzerinden geçen zaman içerisinde evlerini onarmak için harekete geçti. Bu arada Belediye Başkanı Gül de yangın felaketinin başladığı andan itibaren vatandaşın yanında yer alarak maddi manevi desteğini sürdürüyor. Başkan Gül, personeliyle birlikte yangında evleri ve eşyaları yanan vatandaşların evlerinin oturulur hale getirilmesi için kolları sıvadı. Çalışmaları bizzat yakından takip Gül, ekibi tarafından boya badana yapılan evlerde kendisi de eline boya rulosu, fırça spatula aldı, badana yaptı, yanan yerlerin kazınmasına yardımcı oldu.Başkan İbrahim Gül, felaketler, afetler toplum olarak birlikte dayanışma ve el birliğiyle atlatılabileceğini ifade ederek "Belediye personelimizle birlikte yangın felaketiyle evi yanan, zarar gören kıymetli vatandaşlarımızın yaralarını, olarak sarmaya başladık. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıydı. Evleri yanan, zarar gören vatandaşlarımızın normal hayatlarına başlayabilmesi için biz de elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.