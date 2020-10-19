Girne Üniversitesi 15 Kasım’a kilitlendi

YAKIN Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'den sonra Kıbrıs'ın ikinci büyük kütüphanesi olacak 6 katlı Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane'nin kurulumunun 15 Kasım'da tamamlanması planlanıyor. 8.750 metrekarelik alanda, 6 katlı modern ve donanımlı binasıyla Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane 24 saat boyunca öğrencilere ve bölge halkına hizmet verecek. Girne bölgesinin en büyük kütüphanesi olacak olan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane'de kullanıcılar 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayabilecek. Çağın koşullarına uygun en son elektronik ve dijital teknoloji ile donatılarak kitapseverlere ve araştırmacılara hizmet verecek. Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane'de okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşivin yanı sıra engelli çalışma odası, kulüp odaları, bilgisayar laboratuvarı, nadide eserler koleksiyonu, görsel medya kütüphanesi ve sergi salonu da yer alacak. 500 bin kitap ve farklı türde yazılı-basılı kaynak ve dijital verilerle hizmet verecek olan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'sine de ücretsiz erişim sağlayacak. Kurucu Rektör Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, "Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane'nin barındırdığı nitelikli bilgiye, evinizden de ulaşabileceksiniz" dedi.