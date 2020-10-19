1 puana abone

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Antalyaspor deplasmanından 1-1’lik skorla ayrılan Gaziantep FK, ligde dördüncü beraberliğini almış oldu. Kırmızı-siyahlılar puanını 4’e çıkarttı

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Gaziantep FK sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın 3. dakikasında Sidney Sam'ın golüne engel olamayan kırmızı-siyahlı ekipte 28. dakikada Kevin Miralles kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gaziantep, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci bölümüne hızlı başlayan konuk ekip 65. dakikada Jinior Maranhao'nun kırmızı kart görmesi ile büyük şok yaşadı. Sahada 9 kişi kalan Gaziantep FK'da son sözü 70. dakikada Furkan Soyalp söyledi ve durumu 1-1 taşıdı. Antalya'dan da Sidney Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart gören isimler oldu. Maçta başka gol oymayınca kırmızı-siyahlı ekip ligdeki dördüncü beraberliğini almış oldu.
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