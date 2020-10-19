1 puana abone

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor
ile karşı karşıya gelen Gaziantep FK
sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın 3. dakikasında Sidney Sam
'ın golüne engel olamayan kırmızı-siyahlı ekipte 28. dakikada Kevin Miralles
kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gaziantep
, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci bölümüne hızlı başlayan konuk ekip 65. dakikada Jinior Maranhao'nun kırmızı kart görmesi ile büyük şok yaşadı.
Sahada 9 kişi kalan Gaziantep FK'da son sözü 70. dakikada Furkan Soyalp söyledi ve durumu 1-1 taşıdı. Antalya'dan da Sidney Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart gören isimler oldu. Maçta başka gol oymayınca kırmızı-siyahlı ekip ligdeki dördüncü beraberliğini almış oldu.