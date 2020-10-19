1 puana abone

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmandaile karşı karşıya gelensahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın 3. dakikasında'ın golüne engel olamayan kırmızı-siyahlı ekipte 28. dakikadakırmızı kartla oyun dışı kaldı., ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci bölümüne hızlı başlayan konuk ekipSahada 9 kişi kalan Gaziantep FK'da son sözü 70. dakikada Furkan Soyalp söyledi ve durumu 1-1 taşıdı. Antalya'dan da Sidney Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart gören isimler oldu. Maçta başka gol oymayınca kırmızı-siyahlı ekip ligdeki dördüncü beraberliğini almış oldu.