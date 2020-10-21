Anneannenin gözyaşları

ADANA'DA elektrik kontağından çıkan yangında kızının evi küle dönen ve kedileri telef olan anne gözyaşlarına boğuldu. Aile devlet ve hayırseverlerden yardım beklerken, yangın sırasında evde olan küçük Furkan ise itfaiyeciler gelmeden önce su tabancasıyla yangına müdahale etmeye çalıştığını ve evde bulunan 30 lirasının yandığını söyledi. Olay, 12 gün önce Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65060 Sokakta bulunan, eşinden boşanmış 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Alev Atıcı'nın (29) evinde meydana geldi. Öğle saatlerinde Alev Atıcı, Furkan (8) ve Berke (11) isimli 2 oğluyla evde otururken yatak odasındaki prizden yangın çıktı. Genç kadın yanık kokusunu alması üzerine kapısı kapalı olan odaya gitti ve yangını fark etti. Bunun üzerine durumu itfaiyeye haber veren Alev Atıcı, ekipler gelene kadar da oğullarıyla birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı. Küçük Furkan, 5 defa su tabancasına su doldurup yangına müdahale etmeye çalışırken yangın daha da büyüdü. Eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evde bulunan 'Paşa' isimli kedi ise ekipler tarafından kurtarıldı ancak 3 gün sonra hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 saat süren yangında başta yatak odası olmak üzere mutfak ve banyodaki bütün eşyalar yanarken, evdeki diğer eşyalar da kısmen zarar gördü. Yangın sonrası evlerinde kalamayan Alev Atıcı ve 2 çocuğu, şimdi annesi Semra Atıcı'nın yanında kalıyor" dedi.