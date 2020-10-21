Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Başkan Uludağ muhtarlarla buluştu

Başkan Uludağ muhtarlarla buluştu

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Başkan Uludağ muhtarlarla buluştu
SARIÇAM Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma, Ak Parti Sarıçam İlçe Başkanı Emrah Ceylan, Sarıçam Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Seyfettin Gündoğdu, Sarıçam Muhtarlar Derneği Başkanı Teyfik Karabudak, Belediye Başkan Yardımcıları ve Muhtarlar Müdürü ile birlikte Meryem Ana Çiftliğinde düzenlenen etkinlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, "Sarıçam'ımızda fedakârca görev yapan, demokrasi mücadelesiyle öne çıkan 68 muhtarımızla bir ve beraber olmaktan kıvanç duymaktayım. Her zaman muhtarlarımızın yanındayız, sizlerin her zaman tercümanı olmaya, sorunlarınızı çözmeye devam edeceğiz "dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Uludağ muhtarlarla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA