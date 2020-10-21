Başkan Uludağ muhtarlarla buluştu

SARIÇAM Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma, Ak Parti Sarıçam İlçe Başkanı Emrah Ceylan, Sarıçam Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Seyfettin Gündoğdu, Sarıçam Muhtarlar Derneği Başkanı Teyfik Karabudak, Belediye Başkan Yardımcıları ve Muhtarlar Müdürü ile birlikte Meryem Ana Çiftliğinde düzenlenen etkinlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, "Sarıçam'ımızda fedakârca görev yapan, demokrasi mücadelesiyle öne çıkan 68 muhtarımızla bir ve beraber olmaktan kıvanç duymaktayım. Her zaman muhtarlarımızın yanındayız, sizlerin her zaman tercümanı olmaya, sorunlarınızı çözmeye devam edeceğiz "dedi