Büyükşehir’den hamile kadınlara süt desteği

GAZİANTEPBüyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" kapsamında anne adaylarına bugüne kadar 29 bin 222 anne adayına 943 bin litre süt dağıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı tarafından anne adaylarının sağlıklı beslenmesi amacıyla başlatılan "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" kapsamında bugüne kadar 29 bin 222 anne adayına 943 bin litre süt dağıtıldı. Anne adaylarının sağlıklı beslenmesi ve erken doğum ile bebek ölümlerinin önüne geçilmesi için planlanan ve 11 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında 18 ekip kapı kapı gezerek belirlenen anne adaylarına ulaşıyor.