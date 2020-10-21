Doğa Okulu’nda eğitim başladı

Niğde'de ilkokul öğrencilerinde doğa bilinci oluşturmak amacıyla "Doğa Okulu Projesi" hayata geçirildi. Hançerli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan okulda, açık derslikler, macera parkuru, ekim dikim alanı gibi yerler bulunuyor. Öğrenciler, çadır kurarak ve ormanda yürüyüş yaparak doğayla iç içe olacak. Vali Yılmaz Şimşek, okulun açılışında yaptığı konuşmada, çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak arzusunda olduklarını belirtti. Öğrencilerin bilgili ve donanımlı nesiller olarak yetişmelerinin çok önemine değinen Şimşek, "Bu yıl 128 derslik daha ilave ederek toplamda 4 bin 473 dersliğe ulaştık ve ikili eğitimi Niğde'de sonlandırdık" dedi. Şimşek, "Öğren-cilerimizin spor ve doğayla buluşması da çok önemli. Bu okul sayesinde çocuklarımızın duygusal, bilişsel ve fiziksel yönleri de gelişiyor" dedi.