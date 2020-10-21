Eğitime hayat verecek proje

YOĞUN göç nedeniyle sürekli okul ihtiyacı duyulan ve ilköğretimde ikili eğitim verilen Gaziantep'te okul ve derslik sorununu çözmek amacıyla ihtiyacın en çok hissedildiği bölgelerde binalar yıkılarak yerine okul yapılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin imarsız bölgelerde kamulaştırılacak 15-25 bin metrekarelik alanlarda eğitim, kültür, spor, sağlık ve sosyal ihtiyaçları bir arada çözeceklerini söyledi. Gaziantep'te imarsız bölgelerdeki okul sorununun çözümü için ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve milli eğitim müdürünün de katılımıyla Vali Davut Gül başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Gül, yeni başlatacakları "Hayat" projesiyle okul sorunu bulunan ancak boş arsa bulunamadığı için okul yapılamayan mahallelerde kamulaştırma yoluyla açılacak alanlara yeni okullar yapılacağını açıkladı. Vali Gül, son yıllarda nüfusu hızla artan kentte devlet ve hayırsever işbirliğiyle Cumhuriyet tarihine eş değer sayıda okul yapıldığını ancak özellikle imarsız bölgelerde arsa sorunu nedeniyle fazla okul yapılamadığını söyledi. Gül, bu bölgelerde 60-100 metrekare arasında değişen arsalarda 2-3 katlı evler yapıldığını bu nedenle mevcut okulların artan ihtiyacı karşılayamadığını belirtti. Son 3 yıl içinde 112 okulun tamamlanarak hizmete açıldığını anımsatan Vali Gül, önümüzdeki 6 içinde de yapımı devam eden 109 okulun tamamlanarak eğitim öğretime açılacağını duyurdu. Gül, "Başlatacağımız HAYAT projesiyle imarsız alanlarda kamulaştıracağımız 15-25 bin metrekarelik alanda eğitim, kültür, spor, sağlık ve sosyal ihtiyaçları yeni bir anlayışla çözüme kavuşturacağız" dedi.