FIFA 2020 E-spor’da ödüller sahiplerini buldu

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi'yle Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu
iş birliğinde koronavirüs sürecinde gençlerin sosyal aktivitelerini koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirilen FIFA 2020 E-Spor Turnuvası
için ödül töreni düzenlendi.
FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Çekişmeli geçen yarışma sonrasında birincilik kürsüsüne oturan Mehmet Can Özyurt
, 2'nci Ali Keskin
ve 3'üncü Furkan Küneş
'e dizüstü bilgisayar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, turnuvada derece alan yarışmacılarla günün anısına fotoğraf çektirdi.