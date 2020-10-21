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FIFA 2020 E-spor’da ödüller sahiplerini buldu

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
FIFA 2020 E-spor’da ödüller sahiplerini buldu
GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi'yle Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde koronavirüs sürecinde gençlerin sosyal aktivitelerini koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirilen FIFA 2020 E-Spor Turnuvası için ödül töreni düzenlendi.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Çekişmeli geçen yarışma sonrasında birincilik kürsüsüne oturan Mehmet Can Özyurt, 2'nci Ali Keskin ve 3'üncü Furkan Küneş'e dizüstü bilgisayar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turnuvada derece alan yarışmacılarla günün anısına fotoğraf çektirdi.
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FIFA 2020 E-spor’da ödüller sahiplerini buldu
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