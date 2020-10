Gültak: Akdeniz’in dört bir yanına hizmet var

Mersin ve Akdeniz ilçesi için birçok önemli, hayat veren projelere imza attıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Akdeniz'in çehresini değiştirerek, vatandaşlarımızın gündelik yaşamını kolaylaştırıyoruz. Akdeniz'de değişim sürecek. İlçemizi baştan sona yenilenmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentsel yaşam konforunu yükseltecek ve kent sakinlerinin gündelik hayatını kolaylaştırıp güzelleştirecek asli belediyecilik hizmetlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Akdeniz'de değişim sürecek. İlçemizi baştan sona yenilenmesi için tüm gücümüzle sürdürüyoruz. Artık vatandaşlarımızın geçmişte yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracağız" dedi. Kent ve ilçe için birçok önemli, hayat veren projelere imza attıklarını belirten Başkan Gültak, "İlçede başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle birlikte dönüşümü başlatmış bulunuyoruz. TOKİ tarafından Çay Mahallesi'nde başlanılan toplu konut projesinin 142 dönümlük alanın ilk etabında 416, toplamında 684 konutun, 36 iş yerinin, camilerin, ticari merkezlerin, fitness salonları bulunacak. Çocukların rahatlıkla oyunlar oynayacağı bölümlerin olduğu çok modern bir tarzda, oradaki insanların örf ve adetlerine uygun bir alan gerçekleştirecek" diye konuştu. Gültak, "Akdeniz'de yıllardır yaşayan, makus talihine bırakılmış insanlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için söz verdik. Ürettiğimiz projelerimizle insanlara daha rahat, huzurlu, verimli bir yaşam alanı oluşturmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Her seferinde bütün desteğini bizim üzerimizde hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Gültak, "İlçemizin her sokağına iniyor, halkımızla bir araya geliyor, onları dinliyoruz. Sorunları yerinde tespit edip, hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Mahallelerimize gerekli tüm hizmetleri sunmak, cadde ve sokaklarımızı yenilemek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hiçbir ayırım yapmadan tüm mahallelerimize hizmet sunuyoruz. Akdeniz'de daha önce yapılmayan hizmet ve projeleri bir bir hayata geçiriyor, ilçemizi daha yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir hale getiriyoruz. Akdeniz değişiyor ve değişim devam edecek" şeklinde konuştu. Aradan geçen yaklaşık 500 günde, sözleri yerine getirmek için yoğun mücadele verdiklerini belirten Başkan Gültak, "Önce insan şiarıyla, adil, eşit ve kaliteli hizmet vererek, Akdeniz'de değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesi başlattık. Akdeniz'in kaybedilen 20-25 yılını geri kazanmak için her alanda hizmet atağına giriştik" dedi.