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Güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
MERSİN'DE üretici Mahmut Kutlay, yüzde 50 hibe desteği ile muz serasının üzerine güneş enerji paneli kurarak hem kendi enerjisini üretiyor hem de fazla enerjiyi satarak aylık ortalama 7 bin 500 TL kar elde ediyor. Muz üreticisi Mahmut Kutlay 2,5 yıl önce merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde muz serası kurdu. Aynı zamanda makine mühendisi olan Kutlay, muz serasının üzerine güneş enerji paneli yaptırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Yatırım Programı'na başvurdu. 2 milyon TL'lik proje başvurusu kabul edilen Kutlay'a 1 milyon TL hibe desteği sağlandı.
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Güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
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