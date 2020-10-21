Melih ABİ: Megafonla satış yapmak uyarısı sokak aralarına konmalı

Bilindiği üzere kent içinde megafonla satış yapmak yasak.Cengiz Özbahar'ın dikkatini çekmiş.Belediyeler çeşitli yerlere "sesli anons yöntemi ile satış yapan satıcılara cezai işlem uygulanır" tabelası koymuş.Ama ilginçtir ki yerleşim yerlerinin yoğun olduğu yerlere değil, daha sakin yerlere konmuş.Cengiz Özbahar, "Bu tür tabelaların kent merkezinde sokak ve mahalle aralarına konması gerekir.Benim gördüğüm bu tabela Balcalı yolunda DSİ civarında bir yerde.Zaten buralara seyyar satıcılar gitmiyor.Bu tabelanın kimseye faydası olmaz" diyor.Bence de bu tabelaların kimseye faydası olmaz.Megafonla gürültü çıkaran seyyar satıcılar genellikle sokak aralarında satış yapıyor.En azından yoğun olan sokak girişlerine konulabilir.TARSUS'TA görüntü kirliliği yapan TAKART eski büfesinin kaldırılması isteniyor.Mersin Büyükşehir Belediyesine ait durakların hemen yanı başında bulunan eski büfe görüntü kirliliğine neden oluyor.Bu bölgede durağın arka bölümünde yer alan esnaflar, işyerlerinin görüntüsünün kapandığını ve bu nedenle müşterilerinin işyerlerini görmede ve bulmada sorun yaşadığını belirterek "Zaten kullanılmayan bu büfe kaldırılırsa iyi olur.Biz esnaflar açısından hem de görüntü kirliğini önleme açısından yararlı olacaktır.Belediye yetkilileri sesimizi duysun" dediler.