GAZİANTEP'TE'Metaliche' olarak tanınan 37 yaşındaki Nilay Gündüz Emek, metali işleyerek birbirinden güzel sanat eserlerine dönüştürüyor. Panik atak rahatsızlığı nedeniyle 2002'de el işlerine ve sanata yönelen bir çocuk annesi Emek, rahatsızlığının sona erince metal işlemeye merak sardı. Hobisini belli bir süre sonra meslek olarak edinen ve atıklardan sanatsal eserler ortaya koyan Emek, 18 yıl boyunca çok sayıda çalışmayı tamamlayarak, mesleğini sürdürdü. Kentte eserlerine talebin artmasıyla Şehitkamil ilçesindeki Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde atölye açan Emek, burada uzunluğu 4 ila 12 metre arasında değişen ve metalden oluşan sanatsal çalışmalara imza atıyor. Gününün büyük çoğunluğunu sanayideki atölyesinde geçiren "metalin kraliçesi", çekiç, demir kesici, kaynak makinası ve örs gibi sanayi aletleriyle kadın elinin marifetlerini yansıtıyor. Kentte 'Metaliche' adıyla bilinen Emek, atölyesinde demirci ustası, makine mühendisi, tasarımcı, mimar ve iç mimar olmak üzere 5 kişiye de istihdam sağlıyor. Emek, metalin soğuk duran ama sıcakla şekil alan, kendi hikayesini oluşturan bir madde olduğunu söyledi. Emek, metalin ilgisini çektiğini ama ürktüğünü de ifade etti.