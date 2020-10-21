Rektör Tuncel meslek yüksek okulunu ziyaret etti

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel kampüs ziyaretlerine devam ediyor. Prof. Dr. Tuncel bu kapsamda Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Müdür Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan'dan MYO hakkında brifing alan Rektör Prof. Dr. Tuncel incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Bozdoğan, yüksekokul binasının 10,000 m2 oturumlu ve 2 katlı olup toplam 1284 m2 kapalı alana sahip olduğunu ifade etti. Yüksekokulda toplam 3 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet teknik resim salonu, 1 adet makine laboratuvarı, 1 adet elektrik ve elektronik laboratuvarı, 1 tekstil laboratuvarı, 1 adet coğrafi bilgi sistemleri bilgisayar laboratuvarı, telekomünikasyon teknolojileri laboratuvarı, öğretim elemanı odaları, idari hizmetlerin yürütüldüğü bürolar ve eğitim materyallerinin çoğaltılması için fotokopi-ofset merkezi ve KOSGEB Adana Tekstil Kalite Kontrol Laboratuvarının bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Bozdoğan, sosyal ve sportif tesisleriyle de Türkiye'deki 10 Teknik bilimler MYO arasında yer aldıklarını söyledi. Öğretim elemanlarıyla tek tek tanışan Rektör Prof. Dr. Tuncel ise, ÇÜ AOSB Teknik Bilimler MYO'nun evrensel değerlerle milli değerleri birlikte kucaklayan bilgi ve yeteneklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.