Tarsus Orman İşletmesi Müdürlüğüne Köse atandı

BİR yıldır Tarsus Orman İşletmesi Müdürlüğü görevinde bulunan Musa Küreksiz'in Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şubesine Mühendis olarak atanmasıyla birlikte Mersin Orman şletme Müdür yardımcısı Muhammet Köse, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğüne tayin edildi. Aslen Tarsus'un Karakütük köyünden olan ve daha önce Tarsus Orman İşletmesinde de hizmet veren Muhammet Köse, 14 yıldan bu yana Orman teşkilatında görev yapıyor. Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerini kapsayan Tarsus İşletme Müdürlüğü görevine başlayan Muhammet Köse, kendi şehrine müdür olarak hizmet edeceği için büyük bir gurur duyduğunu söyledi.