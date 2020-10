Tefecilerden servet çıktı

Adana'da 72 kişiden tefecilik yoluyla 7 milyon 702 bin lira haksız kazanç elde ettiği iddia edilen ve polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan 12 kişiden 11'i tutuklanırken,1 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı. Şebeke üyelerinin mağdurlara önceden verdikleri dört sayfalık not kağıdıyla polise söylemesi gerekenler de ortaya çıktı. Mağdurlara "Bunlar yardıma muhtaç insanlara ellerinden geldiğince yardım ederler. Tefecilik yapmıyorlar. Bize borç para veriyorlar" şeklinde ifade vermeleri yönünde uyarıda bulundukları da tespit edildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine mail yoluyla "Adana'da tefeci grubu var var insanların kanını emiyor. Herkesi mağdur ediyorlar" şeklinde ihbar geldi. Bunun üzerine yapılan araştırmada 72 kişiyi mağdur edip, 7 milyon 702 bin lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. Tefecilik şebekesine üye oldukları iddiaedilen 12 kişiyi belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Daha önce tespit edilen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Şirin, Ayhan Yıldız, Seyhan Yıldız, Mehmet Can Yıldız, Mehmet Kara, Yüksel Kara, Serkan Kara, Ali Onaylı, Can Gücük, Yalçın Evren, Tamer Kaba ile Berke K. gözaltına alındı. Şebeke üyesi olduğu belirlenen Mehmet Ali Şirin'in Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olduğu, durumu kötü olan meslektaşlarını ve öğretmenleri şebekenin ağına düşürdüğü öne sürüldü. Şirin'in şebekeye yönlendirdiği kişi başına 500 ile bin lira komisyon aldığı belirlendi. Şebekenin üyesi Seyhan Yıldız'ın oto galerisindeki araçların hiç değişmediği, oto galerici görünümünde tefeci olduğu tespit edildi.Zanlıların evlerinde yapılan aramada 17 bin 200 dolar, toplam 1 milyon 972 bin 100 TL tutarında 25 senet ve çek, çok sayıda boş senet, 1 ruhsatsız tabanca, alacaklı listesinin bulunduğu 5 defter, farklı kişilere ait tapu senetleri, araç satış sözleşmeleri ile dijital materyal ele geçirildi.Şebekenin, polisin ifadesine başvurduğu mağdurlara önceden verdikleri dört sayfalık not kağıdı ortaya çıktı. Mağdurlara "Bunlar yardıma muhtaç insanlara ellerinden geldiğince yardım ederler. Tefecilik yapmıyorlar. Bize borç para veriyorlar" şeklinde ifade vermeleri yönünde uyarıda bulundukları da belirlendi.