Yakın Doğu Koleji 400 öğrenci ile eğitime başladı

MODERN eğitim altyapısı ve tam donanımlı kampüsü ile 42 yıllık tecrübesini Gazimağusa bölgesine taşıyan Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü 400 öğrenci ile eğitime başladı. Kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolejin yer aldığı Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü'nün resmi açılış töreni ise 15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü, gerek eğitim sistemi ve olanakları gerekse fiziki ve teknolojik alt yapısı ile Gazimağusa bölgesini, ihtiyaç duyduğu güven veren eğitim olanağına kavuşturdu. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, okul öncesinden liseye kadar uluslararası standartlarda, birden fazla yabancı dil eğitimi almış, aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Yeniboğaziçi Kampüsü, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları, çok amaçlı gösteri ve toplantı salonları, açık spor alanları, yemekhaneleri ile donatılan ayrıcalıklı bir kampüs. Tüm sınıflarda bulunan akıllı tahtanın yanı sıra, kullanılan görsel ve işitsel ekipmanlarla dersler, uygulamalı ve interaktif olarak gerçekleştiriliyor.