Furkan’a umut olalım

HATAY'INKırıkhan ilçesinde bir çeşit genetik kas hastalığı olan Duchenne Müsküler Distrofi'ye (DMD) yakalanan 9 yaşındaki Furkan Göçer, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak 4'üncü kür tedavisi için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Oğlunun yaşıtları gibi oynamasını isteyen Kader Göçer, "Hayırsever insanlarımızın desteğiyle Kiev'de özel bir klinikte Furkan'ın kök hücre tedavisine başladık. 3 kür tamamlandı ve olumlu sonuç aldık. Oğlumun yürüme yeteneğini kaybetmemesi için 4'üncü kürün yeterli olacağını söylediler. Ancak maddi durumumuz olmadığı için Furkan'ı götüremiyoruz. Başta Sağlık Bakanlığımızın ve hayırseverlerin yardımına ihtiyacımız var" dedi. Oğlunun rahatsızlığının 4 yaşındaki iken tesadüfen öğrendiklerini anlatan Kader Göçer, "6 yaşında semptomları yaşamaya başladık. Gayet normal bir çocukluk yaşayan oğlum bir anda hareketleri kısıtlandı. Bacaklarında his kaybı, ani düşmeler ve merdivenleri çıkarken yorulma başladı. Bu hastalık başta kalp ve karaciğer olmak üzere bütün organları etkiliyor. Önce İzmir'de bitkisel tedavi uygulayan özel bir klinikte Furkan'ın iç organlarını sağlıklı tutmaya çalıştık. Kiev'de kök hücre tedavisinin yapıldığını öğrendik. Hayırseverlerin ve yakınlarımızın desteğiyle 3 kür yaptırdık ve çok güzel gelişmeler yaşandı. Tedaviden sonra oğlumun enerjisi çoğaldı. Ani düşmeler yaşanmıyor. Ama önümüzdeki günlerde 4'üncü kurun mutlaka yapılması gerekiyor" diye konuştu. Kırıkhan Bilim Hastanesi'nde fizyoterapist Gizem Traş tarafından Furkan Göçer için hem sosyal medyadan hem de anne adına bankada hesap numarası açıldı. Gizem Traş tarafından tedavisi süren Furkan ise, "Ben de artık eskisi gibi koşup, yürümek ve arkadaşlarımla top oynamak istiyorum" şeklinde konuştu. Furkan'ın tedavisini sürdüren Fizyoterapist Gizem Traş ise "Yardım etmek isteyenler için sosyal medyada #furkanyasamakistiyor hashtagi (heştek)" açtık. Ayrıca anne Kader Göçer adına da TR 920 001 500 158 007 307 268 731 iban numarasına yardım etmek isteyenler havale gönderebilirler. Az çok demiyoruz küçük paralar birleşince büyüyor. Şu an zamanla yarışıyoruz" dedi.