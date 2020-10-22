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Galibiyete koştular

Adana Demirsporlu futbolcular dün Ümraniye maçına teknik direktörleri için çıktı. Mavi-lacivertliler, 3 puanı 4 golle alıp takımın üzerindeki kara bulutları dağıttı

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Galibiyete koştular
TFF 1. Lig'in son haftalarda kötü günler geçiren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-2'lik skorla geçti. Rakibi karşısında her iki yarıda da baskılı bir futbol ortaya koyan ev sahibi takım Erkan Zengin (2) ve Hasan'ın (2) attığı gollerle adeta hayat buldu. Ümraniye'nin golleri ise Gökhan ve Fernandes'ten geldi. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan Mavi Şimşekler puanını 11'e çıkarttı.

Ümit Özat'ın duygu dolu anları
Geçtiğimiz hafta Altay mağlubiyeti sonrası taraftarın eleştiri yağmuruna tuttuğu teknik adam Ümit Özat'a kulüp başkanı Murat Sancak'ın ardından futbolcular da sahip çıktı. Ümraniye karşısında atılan her golün ardından futbolcular hocalarına koştu.
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Galibiyete koştular
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