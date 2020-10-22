Galibiyete koştular

FF 1. Lig'in son haftalarda kötü günler geçiren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-2'lik skorla geçti. Rakibi karşısında her iki yarıda da baskılı bir futbol ortaya koyan ev sahibi takım Erkan Zengin (2) ve Hasan'ın (2) attığı gollerle adeta hayat buldu. Ümraniye'nin golleri ise Gökhan ve Fernandes'ten geldi.Geçtiğimiz hafta Altay mağlubiyeti sonrası taraftarın eleştiri yağmuruna tuttuğu teknik adam Ümit Özat'a kulüp başkanı Murat Sancak'ın ardından futbolcular da sahip çıktı. Ümraniye karşısında atılan her golün ardından futbolcular hocalarına koştu.