Gündoğdu emniyete desteğini sürdürecek

ADANA Emniyet Müdürü Doğan İnci, Gündoğdu Vakfı'nı ziyaret edip Vakıf Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu'ya Emniyet Teşkilatına yaptıkları katkıların gurur verici olduğunu belirtip teşekkür etti. Emniyet Müdürü İnci, Gündoğdu Vakfı Okullarının eğitim alanındaki başarılarının Adana için gurur verici olduğunu ifade ederek, "Emniyet teşkilatımıza yaptığı katkılardan dolayı Gökhan Gündoğdu'ya teşekkür ediyorum. Gündoğdu Vakfı emniyet teşkilatımızın gururu" dedi. Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Müdürümüz huzur ve güvenliğimiz için Adana'da kısa zamanda yapılan önemli işlerin başında bulunuyor, kendisine ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür eder başarılar dileriz. Vakıf olarak can güvenliğimizi sağlayan emniyet teşkilatımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vakfı'mız Şehit ve Gazi çocuklarımıza sağladığı eğitim bursunu da devam ettiriyor" dedi.