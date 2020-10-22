Kargoyla gönderilen sahte içki ele geçirildi

ADANA polisi, piyasa değeri 950 bin lira olan 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 etiket ve 90 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Olayla ilgili aranan 2 zanlının ürettikleri sahte içkileri kargo aracılığıyla müşterilerine gönderdikleri iddia edildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte etil alkolün kargo yoluyla müşterilere gönderdiği belirlenen iki şüpheliye yakalamak için çalışma başlattı. KOM ekipleri, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir eve ve kargo firmasına yaptığı baskında sahte olduğunu tespit ettiği 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 etiket ve 90 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirdi.Ayrıca şüphelilerin, İstanbul'dan gönderilen sahte etil alkolü burada 5 litrelik bidonlara koyup, bir kaç markanın sahte etiketini basarak piyasaya sürdükleri iddia edildi. Piyasa değeri 950 bin lira olduğu öğrenilen sahte alkol ve cinsel içerikli ürünlere el konulurken olayın zanlısı olan 2 kişi polis tarafından her yerde aranıyor.