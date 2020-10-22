Korona’yı yenen doktordan immün plazma çağrısı

MERSİN'DE, yakalandığı koronavirüsü yenen Dr. Fatih Erdem (44), yoğun bakımda yatan hastalar için immün plazma bağışında bulunup, hastalığı yenenleri de plazma bağışçısı olmaya çağırdı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 2 çocuk babası Dr. Fatih Erdem'in, 2 ay önce yaılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendisini izole ederek ailesinden ve işinden ayrı kalan Erdem, hastalığı atlattıktan 28 gün sonra, Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu. Dr. Erdem, plazma bağışının önemini vurgulayarak, "Covid-19 geçiren hastalarımızın, şikayetleri bittikten 28 gün sonra Kızılay Kan Merkezleri'ne başvurup immün plazma bağışında bulunmaları iyi olur. Çünkü, yoğun bakımda gerçekten ihtiyacı olan hastalarımız var. Uygun hastalarda da hayat kurtarıcı tedavi seçeneklerimizden bir tanesi. Durumu kötüleşen hastalarda kullanıyoruz bunu" dedi.