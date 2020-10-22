Melih ABİ: Türkmenbaşı Bulvarı yarış pisti değil

Hizmet geliyor keyfini çıkarmadan burnumuzdan getiriyorlar!Türkmenbaşı Bulvarı yeniden asfaltlandı.Burası Adana'nın gözde yerlerinden biri.Yol kaymak gibi.Ama gecenin bir saatinde insan müsvetleri çıkıyor sizin keyfinizi kaçırıyor.Drift atanlar, lastik öttürenler.Hem de bir iki değil bir çok kez.Birincisi sen ne anlıyorsun o yaptığın hareketten.İkincisi uyuyan var, hastası olan var, yaşlısı var.O ses çıktığında acaba kim kaza yaptı veya kimin canı yandı diye insanlar geriliyor.Zaman zaman orada devriye gezen polisler var.Denk geldi mi gereken işlemi yapıyorlar!Ama onlar gittiğinde yine aynı şeyi yapıyorlar.Sadece araçlar değil.Yine aynı şekilde uçarcasına giden bazı motosiklet sürücüleri de aynı sesleri çıkarıyor.Orası sizin yarış pistiniz değil.Eğer sürat yapacaksanız otoyola inin!SEYHAN'DA düzenli bir yol bulmak mümkün değil. Bozuk yollarla ilgili şikayetler arttı. Gürselpaşa'dan, Pınar Mahallesi'nden, Denizli'den aklınıza gelen her yerden! Maalesef yapmıyorlar. Zihniyet böyle maalesef. Hizmet sıfır. İnsanlar toz toprak içinde eğri büğrü olmuş yerlerde yaşamaya çalışıyor. Fotoğrafta görülen yer Gülpınar Mahallesi 37026 sokak. Burası 6 aydır böyle. Sokak arası olabilir ama yol yol olmaktan çıkmış. Bir dozerle düzeltip asfalt dökmek bu kadar mı zor? Yarın yağmurlarla birlikte her taraf çamur olacak. Bu çamurlar da evlerin içine kadar girecek. Burada oturanlar sizin hakkınızda ne düşünür, onu da düşünün!