Millilerin hedefi Avrupa Şampıyonası’nda finale kalmak

RITMIK Jimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi. Günde 8 saat antrenman yaparak önümüzdeki ay yapılacak'na hazırlanan milli takımımız, burada finale kalıp önümüzdeki yıl olimpiyat kotası dağıtacak olan şampiyona öncesi gövde gösterisi yapmak istiyor.MERSIN Jimnastik Salonu'nda günde çift idman yapan sporcular, 26-29 Kasım tarihleri arasında'da yapılacak'nda olimpiyat kotası alma hedefinde.önderliğinde çalışmalar yapan olan sporcular, yaptıkları antrenmanlarla umut veriyor.