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Millilerin hedefi Avrupa Şampıyonası’nda finale kalmak

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Millilerin hedefi Avrupa Şampıyonası’nda finale kalmak
RITMIK Jimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi. Günde 8 saat antrenman yaparak önümüzdeki ay yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takımımız, burada finale kalıp önümüzdeki yıl olimpiyat kotası dağıtacak olan şampiyona öncesi gövde gösterisi yapmak istiyor.

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MERSIN Jimnastik Salonu'nda günde çift idman yapan sporcular, 26-29 Kasım tarihleri arasında Ukrayna'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alma hedefinde. Antrenör Kamelia Dunavska önderliğinde çalışmalar yapan olan sporcular, yaptıkları antrenmanlarla umut veriyor.
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Millilerin hedefi Avrupa Şampıyonası’nda finale kalmak
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