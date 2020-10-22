Millilerin hedefi Avrupa Şampıyonası’nda finale kalmak

RITMIK Jimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi. Günde 8 saat antrenman yaparak önümüzdeki ay yapılacak Avrupa Şampiyonası
'na hazırlanan milli takımımız, burada finale kalıp önümüzdeki yıl olimpiyat kotası dağıtacak olan şampiyona öncesi gövde gösterisi yapmak istiyor.
MİLLİ TAKIM, 2 HAFTA KENTTE KALACAK
MERSIN Jimnastik Salonu'nda günde çift idman yapan sporcular, 26-29 Kasım tarihleri arasında Ukrayna
'da yapılacak Avrupa Şampiyonası
'nda olimpiyat kotası alma hedefinde. Antrenör Kamelia Dunavska
önderliğinde çalışmalar yapan olan sporcular, yaptıkları antrenmanlarla umut veriyor.