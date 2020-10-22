Muhtarlar Günü’nü meydanda kutladılar

Gaziantep Valisi Davut Gül, muhtarlarla bir araya gelerek muhtarlar gününü kutladı. Kovid- 19 önlemleri nedeniyle 100. Yıl Parkı içerisinde düzenlenen programda, muhtarlara hitap eden Vali Gül, muhtarlık müessesesinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, mahalle-şehir-ülke korumasındaki önemine dikkat çekerek pandemi için destek istedi. Programa, Vali Davut Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Osman Toprak, Vali Yardımcısı Muhammed Önder, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Belediye Başkan Vekili Mehmet Hayri Özkeçeci ve muhtarlar katıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında açık alanda kısa sürede bir buluşma gerçekleştirildiğini belirten Vali Gül, "Muhtarlık müessesesi devletle milletin buluşmasını sağlayan en küçük yerleşim yerinde vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilenen köklü bir müessese. Özellikle salgın sürecinde her birinizin ayrı bir kahramanlığı var, evinden çıkamayan yaşlımızdan tutun da karantinada olan, temaslı olan herkese en kolay ulaşabilen kişiler muhtarlarımız oldu. Emekleriniz çok büyük" diye konuştu. Havaların soğuması ile beraber gelebilecek mevsimsel gribe dikkat çeken Gül, "Kovid- 19 salgını ile grip birleştiğinde hasarları daha fazla olabilir. Bunun için her zamankinden daha dikkatli olmak lazım. Şehri, ülkeyi, kendimizi koruyabilmemiz için şimdiye kadar disiplinli olarak getirdiğimiz bur süreci aynı kararlılıkla sürdürmemiz lazım. Maske kullanım oranımız giderek artırıyor" dedi.