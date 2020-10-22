Polisten camide kadınlara seminer

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile çocukların uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için 'en iyi narkotik polisi: anne' projesi başlatması üzerine Adana polisi harekete geçerek 'Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum Bilgilendirme Semineri' düzenledi. Hasan Gülek Camiinde kadınlarla bir araya gelen ekipler, koronavirüs, hırsızlık, yankesicilik, uyuşturucu, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirmede bulundu ve maske dağıttı.Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine kadınların bilinçlendirilmesine yönelik sürdürülen 'Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum' projesi kapsamında Toplum Destekli Polislik Şubesi hareke geçti. Yürütülen proje kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki Hasan Gülek Kur'an kursunda eğitim gören kadınlara bir araya geldi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bir araya getirdiği annelere uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan narkotik ekipleri, daha sonra son 3 yılda uyuşturucudan ölen kişinin sayısını söyledi. Polisler şöyle devam etti: "Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak için bu mücadeleyi birlikte vermeliyiz. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı bekliyoruz. Çünkü çocuğunu en iyi tanıyan sizlersiniz."Uyuşturucu ile mücadelenin sonuç verdiğini söyleyen polisler, "2017 yılında uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 941 iken, 2019 yılında bu rakam 342'ye geriledi. Bu nedenle mücadele edildiğinde bu illetin önüne geçiliyor. Burada en çok iş anneler düşüyor. Bu nedenle de bir size uyuşturucuyu anlatarak çocuklarınıza dikkat etmenizi istiyoruz" dedi. Ayrıca polis internet üzerinde de uyuşturucu satışı olduğunu ve internet bağımlılığına da dikkat edilmesi gerektiğini yeni tip korona virüs nedeniyle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlattı.