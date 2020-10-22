Salman dede 73 yıldır aynı dükkanda bakır işliyor

GAZİANTEP'İN tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı bakır ustası Salman Çarlı (80), 7 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 73 yıldır sürdürüyor. Çarlı, sağlıklı olduğunu ifade ettiği bakıra koronavirüs süreciyle birlikte ilginin artmasının sevindirici olduğunu söyledi. Kentte, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı esnafından olan Salman Çarlı, çocukken başladığı mesleğine aynı dükkanda 73 yıldır devam ettiriyor. 1940 yılında dünyaya gelen Salman Çarlı, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle çocuk yaşlarda bakırcılık mesleğine başladı. Çırak olarak mesleğe başlayan Çarlı, 25 yaşında çalıştığı dükkanı devralarak bakır işlemeye devam etti. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda ömrünü geçiren Salman Çarlı, ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi çarşının en eski esnafları arasında yer alıyor.