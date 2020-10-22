Yakın Doğu Üniversitesi sempozyumda bildiri sundu

YAKIN Doğu Üniversitesi, tıbbi bitkiler üzerinde yapılan araştırmaların paylaşıldığı 6. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu'nda (MESMAP-2020) temsil edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlenen 6. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu'na 25 ülkeden 120 araştırmacı katıldı. Sempozyumda tıbbi ve aromatik bitkilerin etkili bileşikleri ve sağlıkta kullanımına ilişkin birçok sunum yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fitoterapi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli'nin oturum başkanlığı yaptığı sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi doktora öğrencisi Najat Agiel ve master öğrencileri Asma Shahbaz ve Abdulkader Rawas, Jean Christophe Fogang Vougmo ve Samuel Adideran 3 sözlü ve 2 poster bildiri sundu. Doktora tez danışmanlığını Prof. Dr. Filiz Meriçli, eş danışmanlığını da Prof. Dr. Ali Hikmet Meriçli'nin yaptığı Dr. Ecz. Najat Agiel sunumunda, Kıbrıs ve Libya alıçlarının çiçek-yaprak ve ham meyvelerinden hazırlanan ekstrelerin bitkisel ilaç üretimi için gerekli bileşikleri taşıdığının saptandığını belirtti.