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Filenin sultanları şimdi daha güçlü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Filenin sultanları şimdi daha güçlü
TÜRKİYE Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı yeni sezon öncesinde 3 ismi daha renklerine bağladı. Sezon hazırlıklarını sürdüren mavibeyazlılar; Elçin Çınar, Bedriye Duygu Kaya ve Aslı Oktay'lar ile her konuda anlaştı. Kente gelen oyuncular Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın makamında sözleşmeleri imzaladı. Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, takımlarının yeni transferlerle daha da güçlendiğini söyledi. Yılmaz, "Medeniyetler kenti Hatayımızı liglerde en iyi şekilde temsil etmek için kurduğumuz voleybol takımımız kısa bir sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi başardı, desteklerimiz sürecek" dedi.
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Filenin sultanları şimdi daha güçlü
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