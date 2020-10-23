Filenin sultanları şimdi daha güçlü

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı yeni sezon öncesinde 3 ismi daha renklerine bağladı.Kente gelen oyuncular Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın makamında sözleşmeleri imzaladı. Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, takımlarının yeni transferlerle daha da güçlendiğini söyledi. Yılmaz, "Medeniyetler kenti Hatayımızı liglerde en iyi şekilde temsil etmek için kurduğumuz voleybol takımımız kısa bir sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi başardı, desteklerimiz sürecek" dedi.