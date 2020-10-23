Umut bebek için yardım kampanyası

Adana'da 'Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1' hastası 8 aylık Umut Kayra Kılıç için 'Umut bebek yaşasın' yardım kampanyası başlatıldı. Oğlunun Amerika'da tek dozu 2 buçuk milyon dolara yakın olan Zolgensma gen terapisinden yararlanması için para biriktiren baba destek bekliyor. Birçok ünlünün de yardım çağrısı yaptığı Umut bebek için babası Mustafa Kemal, "Evladımın koşup yürüdüğünü görmek istiyorum. Devletimiz çok büyük. Bu ilaç için yurt dışına gitmeye gerek kalmadan da halledilebilir. Destek bekliyoruz" dedi. Mustafa Kemal (35) ile Ceyda Kılıç (28) çifti 6 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Alya (5) ve Umut Kayra (8 aylık) isimli 2 çocukları dünyaya geldi. Mustafa Kemal ve Ceyda Kılıç çiftinin Şubat ayında dünyaya gelen 2. çocukları Umut Kayra'nın, doğumundan bir ay sonra yapılan tetkikler sonucu 'SMA Tip-1' hastası olduğu ortaya çıktı. Aile, evlatlarının tedavisi için kentteki hastanelere gidip geldi. Pandemi süreci nedeniyle de tedavisi aksayan Umut Kayra'nın solunum sıkıntısı da çekmesi üzerine aile eve devletin desteğiyle 5 cihaz aldı. Hayatı elektriğe bağlı olan Umut için babası eve jeneratör de taktırdı. SMA hastalığının tedavisinde 15 günde bir kullanılan "Spinraza 12 mg/5ml 1 vial" isimli ilacın SGK tarafından karşılanması aileyi sevindirirken, evlatlarının tam anlamıyla kurtuluşunun tek yolu olan Zolgensma gen terapisi ise 2 buçuk milyon dolara yakın ücretiyle ailenin belini büküyor. Sosyal medyadan 'Umut bebek yaşasın' adıyla yardım kampanyası başlatan aileye en büyük destek geçen aylarda ünlü sanatçı Bergüzar Korel'den geldi. Korel gözyaşları içerisinde Umut bebek için destek isterken, sanatçının bu çağrısı sonrası aile 2 buçuk milyon dolara yakın ilacın dörtte birlik kısmının ücretini devletten izinle açtıkları banka hesabında topladı. Öte yandan, baba Mustafa Kemal Kılıç'ın girişimleriyle Çukurova ilçesi Toros Kapalı Semt Pazarı'nda 'Umut bebek yaşasın' yardım kampanyası açıldı. Umut bebek için maddi destek veremeyen kişiler de evlerinde kullanmadıkları eşyaları aileye yardım kampanyasında satmaları için gönderiyor. Gönüllü kişilerin de yardımlarıyla yardım kampanyasında satılan eşyalardan elde edilen gelir yine Umut bebek için açılan banka hesabında birikiyor.