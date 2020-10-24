Çukurova dünyaya bilimsel katkı sunuyor

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Adnan Kemali Ünal, Mehmet Ali İnan, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel'e hayırlı olsun ve tebrik ziyaretinde bulundu. AKAMDER Rektör Tuncel'e destek sözü verdiler. Rektör Prof. Dr. Tuncel ve Rektör yardımcısı Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Rekröe Danışmanı Prof. Dr. Recep Tuncer' in hazır bulunduğu görüşmede karşılıklı destek sözleri verildi. Prof. Dr. Tuncel " Pandemi süreci sonrasındaki yatırımlarımızda karşılıklı desteklerimiz sürecektir. Ancak temel önceliğimiz eğitimdir" dedi. AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise, "Güneyin eğitim yıldızı Çukurova Üniversitesidir" dedi.