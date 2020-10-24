Habeş Kanyonu Rumkale’ye rakip oluyor

GAZİANTEP'İNAraban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu, doğal güzellikleri ve hikayesi ile turizmin gözdesi Rumkale'ye rakip olacak. Bölge halkı tarafından 'Habeş Deresi' olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı özgün tabiatı ve Rumkale'ye benzer hikayesi ile ziyaretçilerine eşi görülmemiş bir görsel şölen sunuyor. Dağcılık sporu için oldukça elverişli olan 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyonun doğal güzellikleri, tekne ve feribot seferleri ile de görülebiliyor. Birejik Barajı'nın tamamlanması ile birlikte su altında kalan yerleşim yerleri ile ünü dünyayı aşan Rumkale gibi Habeş Kanyonu'nda da, doğal güzelliklerinin yanı sıra su altında yerleşim yerleri bulunuyor. Geçmişte bölgeden geçen Habeş Deresi'nin taşması ile dere güzergahındaki yerleşim yerlerinin suya gömüldüğü belirtiliyor. Bölgeyi ziyaret eden ve kanyonun doğal güzelliklerinden etkilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgenin turizme açılması ve benzer hikayesi bulunan Rumkale ile bağlantısının sağlanması için çalışma başlatmıştı. Habeş Kanyonu'nun Rumkale ile bağlantısının kurulması ve turizm turlarının da bölgeye getirilmesi için yürütülen çalışmalar korona virüs salgını nedeniyle sekteye uğrarken, pandemi sürecinin etkisinin azalması ile yeniden çalışmalara start verilmesi bekleniyor.