Hasrete son verme zamanı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasındaLigin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 4 puan toplayabilen Gaziantep FK, 6 puanlı rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor. TAKIMDA ÜÇ EKSIK VARSakatlığı nedeniyle forvet oyuncusu Andre Felipe'den Konyaspor karşısında yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinde, ayrıca kart cezası nedeniyleda kadroda olamayacak. Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezalı olduğu Antalyaspor maçında tribünden sahaya talimat verdiği gerekçesiyleSUMUDICA cezası nedeniyle takımın başında yer alamayacak. Sumudica'nın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in olması bekleniyor. Öte yandan Sumudica'nın teknik ekibinde yer alan Marius Stefan Sumudica'ya da TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.