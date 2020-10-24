Hasrete son verme zamanı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 4 puan toplayabilen Gaziantep FK, 6 puanlı rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor. TAKIMDA ÜÇ EKSIK VAR
Sakatlığı nedeniyle forvet oyuncusu Andre Felipe'den Konyaspor karşısında yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinde, ayrıca kart cezası nedeniyle Junior Morais ve Kevin Mirallas
da kadroda olamayacak. Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezalı olduğu Antalyaspor maçında tribünden sahaya talimat verdiği gerekçesiyle Marius Sumudica'ya 4 maç ceza verdi.
Margarit kulübede olacak
SUMUDICA cezası nedeniyle takımın başında yer alamayacak. Sumudica'nın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in olması bekleniyor. Öte yandan Sumudica'nın teknik ekibinde yer alan Marius Stefan Sumudica'ya da TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.