GAZİANTEPŞehitkamil Belediyesi tarafından 'Qudra 2 Programı' desteği ile yürütülen 'Oyunla Anlaş Doğada Paylaş' projesinde sertifika heyecanı yaşandı. Proje süresi boyuna 4 farklı branşta gerçekleştirilen etkinliklerde başarı gösteren öğrenciler, spor malzemeleriyle ödüllendirildi. Dezavantajlı çocukların sosyal uyum sürecini hızlandırmak adına Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen 'Oyunla Anlaş Doğada Paylaş' projesinde; basketbol, badminton, futbol ve oryantiring branşlarında 2 aya aşkın bir süre boyunca eğitim gören 160 öğrenci, teorik ve saha eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törende eğitim gördükleri alanlarda başarılı olduklarını belgeleyen sertifikaları almanın mutluluğunu yaşadı.