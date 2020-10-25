Çukurova üniversitesi’ni zırveye taşıyacağız

ÇUKUROVA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, SABAH'ı ziyaret etti. Bölge Koordinatörü Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar ile görüşen Prof. Dr. Tuncel, Çukurova Üniversitesi'nin geçtiğimiz 47 yılda 180 bine ulaşan mezunu, 2 bin 200'e yaklaşan akademik kadrosu ve 2 bin 250'ye varan idari personeli ile çağdaş Türkiye'nin gelişim sürecine önemli katkılar sunmaya devam edeceğini söyledi. Çukurova Üniversitesi mezunu kimliğiyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Tuncel, bu markanın daha iyi yerlerde olması için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte olacaklarını, öğrencilerinin donanımlarını geliştirmek ve bunlara katkı sağlamak isteyen her kuruluşa kapılarının açık olduğunun vurgusunu yaptı. Ersin Ramoğlu ise Prof. Dr. Tuncel'e yeni görevinde başarılar diledi