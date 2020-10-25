Surlariçi Şehir Müzesi 15 Kasım’da açılıyor

aracılığıyla oluşturduğu kültür ortamının, toplumun geçmişi ve geleceği arasında güçlü bir köprü kuracağına inanan Yakın Doğu Üniversitesi, Surlariçi bölgesinde açacağı "Surlariçi Şehir Müzesi" ile sanatı Lefkoşa'nın merkezine taşımaya hazırlanıyor. Günsel Ailesi'nin girişimi ile restore edilen Girne Kapısı'ndaki Ziraat Bankası'nın eski binasında hizmete girecek olan "Surlariçi Şehir Müzesi" (Walled City Museum) 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı haftasında açılacak. "Surlariçi Şehir Müzesi", Yakın Doğu Üniversitesi'nin Şubat ayında Dereboyu'nda açılışını yaptığı "Günsel Sanat Müzesi"nin ardından, Lefkoşa'nın merkezinde açtığı ikinci müze olacak. Kapılarını 15 Kasım'da sanatseverlere açacak olan "Surlariçi Şehir Müzesi", Başkentte yaratacağı sanat ve kültür ortamıyla Kıbrıs'ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla buluşmasına aracılık edecek. "Surlariçi Şehir Müzesi"nde sergilenecek eserler, görsel sanatların her dalını kapsayan oldukça geniş bir yelpaze sunacak. Müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler, heykel, büst, silikon heykeller fotoğraf ve seramik eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca Lefkoşa'nın sosyal, kültürel ve siyasi geçmişine ait birçok materyal de müzede sergilenecek.